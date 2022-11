Fra’ Diavolo salpa dalle isole Canarie. A bordo anche un giovinazzese

Partirà questa domenica dalle Canarie l'imbarcazione a velaintitolata al più famoso dei briganti. L'armatoreha deciso di realizzare il suo sogno nel cassetto e di fare viaggiare la barca intorno al mondo. Nell'equipaggio ridotto - sono in sei - anche un giovinazzese, il 38enneNon 80 giorni come scriveva Jules Verne ma più di un anno per concludere questo viaggio attorno al globo in barca a vela. Una barca lache unisce lo spirito sportivo ad una eleganza davvero mozzafiato. Con le sue varie barche (lenel corso del tempo sono state diverse, via via sempre più grandi e performanti) Addessi ha partecipato a regate ovunque, riuscendo sempre a portare a casa risultati soddisfacenti. E con lui, questa volta, ci sarà anche Maldari.«Questa regata partirà domenica da Gran Canaria - hanno detto dal team che seguirà le tappe in tutti i continenti -. Poi dopo una regata a Capo Verde, l'avventura proseguirà circumnavigando l'Africa per città del Capo sino a Grenadine», nel cuore del gruppo caraibico delle Piccole Antille, un arcipelago caraibico di più di 600 isole fra quelle sopravento meridionali. «Io - ha detto ancora- sarò sullache utilizzerà questa regata per poi continuare il giro del mondo».L'avventura terrà impegnato l'equipaggio per più di un anno e nei porti che accoglieranno l'imbarcazione, dall'Africa, alle Americhe toccando Australia e Asia. «Noi - ha concluso Maldari - faremo tutto in equipaggio ridotto. Solitamente in regata andiamo in quattrodici, stavolta» in giro per i cinque continenti.