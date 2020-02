Rinviate tutte le partite di pallavolo in Puglia dal 24 febbraio al 1° marzo

La decisione presa dalla Federazione regionale in ossequio a quanto previsto a livello nazionale

Rinviate le gare regionali e territoriali di pallavolo per il pericolo coronavirus. Nella mattinata di oggi 24, febbraio, sono giunte a tutte le società pugliesi le disposizioni a firma del presidente regionale della Fipav Puglia, Paolo Indiveri, che prevedono il rinvio delle gare in programma in questa settimana. Documento che riportiamo integralmente.FIPAV PUGLIA