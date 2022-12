"Pedalata con Davide Cassani", l'11 dicembre il passaggio da Giovinazzo

IL PROGRAMMA DELL'11 DICEMBRE

L'ex commissario tecnico della nazionale italiana di ciclismo,, sarà l'ospite d'onore di una rassegna intitolata proprio "Pedalata con Davide Cassani" che si terrà a Bitonto e nei comuni del circondario, tra cui Giovinazzo, domenica mattina, 11 dicembre.Ad anticipare la pedalata ci sarà un ampio prologo sabato pomeriggio, 10 dicembre, alle 17.45, nella Sala degli Specchi di Palazzo Gentile, a Bitonto, dove l'ex ciclista e commentatore tv faentino sarà accolto dalle autorità cittadine e presenterà il suo libro(Ed. Rizzoli), in un evento organizzato dalla Polisportiva Amici di Marco.Sarà quella l'occasione per ospitare anche l'ex sindaco di Giovinazzo,, attualmente consigliere del Presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, per il coordinamento dei progetti connessi al "Puglia Bike Destination" e consulente per la Federciclismo per il centro-sud Italia in fatto di economia e flussi turistici derivanti da grandi eventi.Con loro ci saranno Nicola Pice, docente di lettere e scrittore, il prof. Antonio Pileggi, docente di diritto all'Università di Tor Vergata a Roma, il direttore del dipartimento Cultura e Turismo della Regione Puglia, Aldo Patruno, l'amministratore delegato della SANB, Nicola Roberto Toscano e Gaetano Giampalmo, presidente della Polisportiva Amici di Marco.Nel corso della serata si parlerà di mobilità sostenibile, bike economy, sicurezza stradale e connubio tra sport e rispetto ambientale. Dialogherà con Davide Cassani il giornalista Mario Sicolo.Il programma della domenica mattina è anch'esso piuttosto corposo.Si parte per la pedalata con l'ex CT della nazionale alle ore 8.30 da via Saracino, nei pressi del bar Coffee Break. Poi alle 8.50 è previsto il passaggio per Palo del Colle, prima di scendere verso Mariotto (via Longone) per le 9.50. Alle 10.20 il drappello di appassionati delle due ruote transiterà da Terlizziprima del rientro a Bitonto.