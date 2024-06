Montelli lascia il Defender Giovinazzo C5, separazione consensuale

Il laterale saluta i biancoverdi dopo una sola stagione: «Tiferò per voi come ho sempre fatto»

Un anno intenso in serie A2 Elite. Poi la decisione, «presa di comune accordo», di «chiudere questo breve ciclo trascorso insieme».non è più un giocatore delIl laterale classe '89, tornato in riva al mare Adriatico la scorsa estate dopo la doppia esperienza isolana con Cus Palermo e Piazza Armerina, e il club di via Sanseverino hanno trovato «un accordo reciproco» per la separazione consensuale.«Vorrei ringraziare la società - le sue parole - composta da gente seria e che vive profondamente questo sport,e i miei compagni di squadra cui ho vissuto momenti duri, ma allo stesso momento fantastici.. Le cose belle non si dimenticano mai», ha concluso Montelli.Nel ringraziarlo per le prestazioni offerte e della professionalità espressa, il Defender Giovinazzo augura a Montelli, un esempio di professionalità dentro e fuori il campo, le migliori fortune sotto il profilo umano e professionale.«Le nostre strade si separano - dice il-, ma siamo consapevoli di quanto abbia dato al nostra club e delle sue straordinarie doti che continuerà a mostrare nel futsal italiano».