La Femminile Molfetta sfida la Lazio a Giovinazzo

Laè pronta a tornare in campo per il match di campionato contro lache si disputerà domenica 24 marzo, alle ore 16.00, al PalaPansini di Giovinazzo.Il match è valido per il 19° turno della serie A di calcio a 5 e metterà di fronte la quinta e la sesta in classifica, rispettivamente con 33 e 29 punti.Per accedere all'impianto sarà necessario esibire la tessera abbonamento o, in alternativa, acquistare il biglietto d'ingresso del costo di 5€.Qualsiasi richiesta di accredito stampa dovrà pervenire entro e non oltre le ore 18.00 di sabato 23 marzo all'indirizzo mail femminilemolfetta@outlook.it