Diego Iessi e Saverio Foti promossi in serie A con la Femminile Molfetta

Ci sono anche due giovinazzesi d'adozione nellache lunedì scorso è approdata nellasuperando con una doppietta di Ribeirete la Virtus Romagna dopo una gara bloccata e risolta ai supplementari: si tratta del tecnicoe del direttore generaleUna finale tirata, vinta ai tempi supplementari. Lo 0-0 è infatti resistito sino alla sirena. È servito l'episodio per sbloccarla o un tiro sporco, magari deviato. Detto, fatto:-gol nel primo extra-time, con deviazione di Mencaccini. Imbriani, a questo punto, si gioca la carta del portiere di movimento, ma ad approfittarne sarà il Molfetta: Ribeirete, ancora lei, serve il bis e di fatto consegna la serie A alla Femminile:Trionfano, dunque,. Il tecnico, che a Giovinazzo tutti ricordano sulla panchina del, vanta un palmares da fare invidia ai più titolati: il campionato regionale femminile e quello in C1, i quattro campionati in serie B maschile e due anni di campionato femminile con il Five, prima dell'avventura con la Femminile Molfetta con cui ha raggiunto le Final Eight di Coppa Italia e i play-off per la promozione in serie A. Sino a vincerli, nell'ultima giornata a Salsomaggiore Terme.Per Foti, invece, diggì dal 2019, si tratta del suo primo vero successo. In realtà, la promozione arrivò già tre anni fa, ma un regolamento capestro non permise alle biancorosse di salire di categoria. Stavolta, invece, è tutto vero e il Molfetta vola sul tetto d'Italia. E con loro esultano tutti i giovinazzesi che amano questo sport.