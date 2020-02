"Zeroparrucchieri" approda a Sanremo

Giuseppe Zero, nato nel 2000 come parrucchiere, in via Giuseppe Marinelli 20 a Molfetta, nel corso di questi decenni è cresciuto sia nella sua professionalità, sia come Hair Stylist degli eventi più illustri, tra i quali Battiti Live.Dopo questo importante riconoscimento, il grande salto nazionale al Festival di Sanremo. Affiancato da Antonella Di Gioia, responsabile del reparto femminile e Silvio De Gennaro, responsabile del reparto maschile, curerà gli artisti che transiteranno in Casa Sanremo.Giuseppe Zero, l'Hair Stylist pugliese, porta la sua creatività e competenza nella kermesse di moda e spettacolo più attesa dell'anno.Estro e professionalità, un mix eccellente per offrire insieme a Wella, glamour ed eleganza ai capelli degli artisti e all'entourage che gravita attorno alla passerella della musica e dello spettacolo più discussa dell'anno.Coadiuvato dal suo staff, Zero esibirà le sue idee di stile ed eleganza: lunghi, lisci, ricci, raccolti, sono solo alcune idee messe a disposizione degli ospiti perché i capelli siano, più che mai, in primo piano come accessorio di bellezza e stile.Il 2020 sarà un Festival di Sanremo all'insegna dell'eleganza, charme e creatività, look dai più scenografici per i red carpet e gli appuntamenti mediatici, alle proposte più soft e chic firmate da "Zeroparrucchieri", tra i più illustri Hair Stylist di Wella."Zeroparrucchieri" si trova in via Giuseppe Marinelli 20, a Molfetta.