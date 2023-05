Welcome Day, il 1° giugno il Comitato Feste Patronali si presenta alla città

Giovedì 1° giugno, alle ore 17:30, presso la sede di Piazza Vittorio Emanuele II n. 63, avrà luogo ildel nuovo Comitato Feste Patronali Giovinazzo 2023.Per l'occasione, saranno previsti giochi e attività per famiglie e bambini e tante iniziative dedicate ai più piccoli, come lo spettacolo di magia di Raimondo D'Innella, in arte "Mago Rasul", patrocinate dalle attività commerciali per l'infanzia della città. Senza dimenticare le opere della madonnara che giungerà appositamente a Giovinazzo.Durante l'evento, che avrà una madrina d'eccezione comeè in programma la premiazione degli studenti delle scuole medie "Buonarroti" e "Marconi" che hanno partecipato al concorso #ilcomitatosietevoi per la scelta del nuovo logo e della nuova insegna del Comitato. Sarà, inoltre, l'occasione per presentare alla cittadinanza e ai fedeli i componenti tutti del Comitato.Nel rispetto della vocazione religiosa dell'opera del Comitato, inoltre, si invitano i fedeli a presenziare alla Santa Messa che si terrà presso la Concattedrale, al termine della quale seguiranno la traslazione del quadro raffigurante Maria SS. di Corsignano all'interno della sede del Comitato e la benedizione dell'Altarino dedicato alla Santa Patrona di Giovinazzo.Tra giochi, preghiere ed allegria, l'evento, che apre il programma della Festa Patronale 2023, è l'opportunità per rinnovare la devozione verso la Madonna di Corsignano, conoscere il nuovo Comitato e passare qualche ora in letizia e divertimento. L'obiettivo di questo Comitato, cosi come da espresse intenzioni del Direttivo e del presidente Cassano, sarà quello di rinforzare sempre più l'importante legame tra i cittadini, i fedeli, i giovani, le famiglie e i bambini con la Festa cittadina più importante dell'anno!