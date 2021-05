Vaccinazioni, da oggi è possibile prenotarsi per chi è nato tra il 1974 ed il 1977

Parte da oggi, 19 maggio, la forbice temporale per confermare la celendarizzazione delle vaccinazioni per i nati nel quadriennioGli ultraquarantenni nati in quegli anni potranno accedere al sito lapugliativaccina.regione.puglia.it di quest'oggi. Nei giorni scorsi, per i nati dal 1970 al 1973 vi erano stati parecchi intoppi, con attese lunghissime anche di qualche ora. Onde evitare disagi, il consiglio è di andare sul portale regionale non nelle primissime ore a partire dalle quali sarà erogato il servizio. La differenza rispetto alle altre fasce d'età è che è consentito, sino ad esaurimento die posti disponibili, scegliere il centro vaccinale dove ricevere la dose anti-Covid.Ma per confermare la data della somministrazione prevista dalla ASL Bari sarà altresì possibile recarsi nelleattivo dal lunedì al sabato, dalle 8 alle 20.Proseguono intanto le vaccinazioni degli over 60 e di molti insegnanti, anche giovinazzesi, che stanno invece completando il ciclo iniziato per tanti in marzo. Nella nostra regione sono ormai quasi 2 milioni le dosi di quattro differenti sieri già inoculate.