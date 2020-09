Un'orchidea per i nonni e per sostenere l'UNICEF

LA MISSIONE UNICEF



COSA SONO GLI ALIMENTI TERAPEUTICI?

Due giornate dedicate allaed alla raccolta fondi per l'UNICEF.In piazza Vittorio Emanuele II a Giovinazzo è stato allestito sin da ieri, sabato 26 settembre, un banchetto per la vendita delle bellissime orchidee che serviranno ciascuna per compraredesinerà a bambini malnutriti in diverse aree del mondo.I volontari saranno a vostra disposizione al mattino, dalle ore 10.00 alle ore 13.00 ed a sera dalle 17.00 alle 21.00. Un gesto semplice può tuttavia cambiare la vita di tantissimi bambini in aree poverissime del globo terrestre: un passaggio dalla centralissima agorà giovinazzese oggi appare d'obbligo.«Ancora oggi, a livello globale, una delle principali cause di mortalità infantile - sottolineano dall'organizzazione internazionale che si occupa di infanzia - è la malnutrizione: un mix di carenza di cibo e mancanza di condizioni igienico sanitarie adeguate che, insieme ad altri fattori, debilita i bambini fino a determinarne, in alcuni casi, la scomparsa. Nel 2018 l'UNICEF ha operato in 126 Paesi, in contesti difficili dal punto di vista sociale, economico, politico o ambientale. Abbiamo somministrato - sottolineano - terapie nutrizionali ae, quindi, in serio pericolo di vita. 3,4 milioni di questi, sono stati assistiti in contesti di emergenze umanitarie., grazie all'intervento diretto sul campo degli operatori UNICEF e grazie al sostegno fondamentale di volontari e donatori».L'alimento terapeutico è una miscela diche permette a un bambino malnutrito di recuperare peso e le forze.Una soluzione semplice, pronta all'uso e a basso costo: una bustina costa solo. Con un'Orchidea UNICEF ci permetterai di acquistare, grazie al quale potremo salvare la vita di un bambino.