Tutto pronto per il Capodanno con Corona a Terlizzi

È finalmente il 31 dicembre e in città cresce l'attesa per l'anno che verràsi prepara a vivere il suo. Negli scorsi giorni, gli addetti hanno montato il palco previsto per il gran concerto dellafirmato, che ospiterà, icona dance degli anni '90.Un palco di, pronto a ospitare quella che ha tutte le premesse per essere una festa indimenticabile. Il palco è incorniciato da duee unin cui si susseguiranno numerose animazioni e da cui, naturalmente, si potrà seguire ilper la mezzanotte.Di seguito il programma dettagliato della serata di oggi, la cui conduzione è affidata a: inizio manifestazione con sottofondo musicale a cura diesibizione giovani emergenti -dj set a cura di, special guestconto alla rovescia con, amministrazione comunale e dj set di: esibizione didj set(anni '80'90, Italo disco)dj set(hit radio, reggaeton)dj set(house)Non resta che attendere l'arrivo di questa sera per aspettare un nuovo anno tra musica, compagnia e sano divertimento.