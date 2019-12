Capodanno in piazza: tanti ragazzi, troppi botti

Erano qualche centinaio i ragazzi che hanno festeggiato la mezzanotte e ballato fino alle 02.00 col dj set din piazza Vittorio Emanuele II. Musica varia, che è riuscita a coinvolgere anche i pochi adulti presenti ad una festa pensata soprattutto per i più giovani.Molto attivi idella locale stazione nei controlli tra la gente, con alcuni sequestri di materiale pirotecnico, ma purtroppo anche questo non è bastato (pubblicheremo poi il resoconto ed i dati ufficiali diffusi dall'Arma) ad evitare che più di qualche imbecille provasse a rovinare la festa con l'esplosione die di decine di vere e propriesoprattutto lungo il perimetro della piazza (più frequenti dopo mezzanotte e mezza).E nel resto di Giovinazzo non è poi andata meglio, con tanto materiale pirotecnico utilizzato in diversi quartieri, da via Bitonto alla zona della Villa Comunale, da via Sottotenente de Ceglie al quartiere Immacolata, senza risparmiare via Toselli e le arterie circostanti, sintomo che su questo c'è ancora molto da lavorare.Qualcuno ha quindi deciso di abbandonare piazza Vittorio Emanuele II anzitempo, mentre il dj set ha divertito chi è rimasto a sfidare sonno e freddo. Un buon esperimento, in cui purtroppo gli eccessi di pochi hanno rischiato di rovinare la festa a tanti.