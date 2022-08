Tromba marina a Giovinazzo, violenta grandinata a Molfetta (FOTO E VIDEO)

Ancora un'ondata di maltempo sta interessando la costa a nord di Bari in queste ore.Trombe marine si sono formate intorno a mezzogiorno di quest'oggi, mercoledì 24 agosto, nelle acque tra Giovinazzo ed il quartiere barese di Santo Spirito ( clicca qui per il video di Bino Palmiotto), creando non poca apprensione in chi era in spiaggia. Il vento di maestrale ha favorito il formarsi di vortici in concomitanza con l'arrivo di un'ampia perturbazione giunta da Nord.Poca però la pioggia caduta in territorio giovinazzese, non così nell'agro verso Terlizzi e soprattuttodove un fortunale si è abbattuto nel centro città e sulla zona industriale e artigianale e nella parte nuova della città, con una grandinata durata una decina di minuti. Non si registrano fortunatamente danni rilevanti, da comprendere nei prossimi giorni la portata del fenomeno sulle colture. Traffico inevitabilmente rallentato soprattutto lungo le arterie di immissione sulla strada statale 16 bis.Nelle prossime ore sono previste ampie schiarite su Giovinazzo, alternate a nuovi annuvolamenti. Ma il peggio dovrebbe essere passato.