Traditi dal nervosismo, in auto avevano marijuana. Un arresto e una denuncia

I documenti erano in regola, ma a tradirli è stato il nervosismo di uno dei due. Così i poliziotti, d'intesa con l', hanno perquisito l'auto trovando, ben occultati sotto il sedile del passeggero,del peso complessivo diNella tarda serata di ieri, gli agenti di un equipaggio del, durante il regolare servizio di controllo del territorio sulle arterie di competenza, hanno arrestato e posto ai domiciliari une denunciato a piede libero presso la Procura della Repubblica di Bari un. Entrambi dovranno rispondere, in concorso, del reato di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.Gli agenti, in transito un'area di servizio lungo la strada statale 16 bis, a Giovinazzo, hanno fermato e controllato un'auto con due persone a bordo. Insospettiti dalla particolare reazione e dall'evidente stato di agitazione del passeggero durante il controllo, gli agenti hanno intensificato l'accertamento e hanno rinvenuto, occultato sotto il sedile del passeggero,, come rilevato dal riscontro effettuato dallaPertanto il passeggero, di, è stato arrestato per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio e sottoposto agli arresti domiciliari a disposizione dell'competente, mentre il conducente, di, è stato denunciato in stato di libertà.