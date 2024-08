Tormentano anziano, la denuncia dei vicini

«Si tratta di ragazzini di 15 o 16 anni, ma non per questo motivo ciò che fanno è meno grave».La denuncia raccolta dalla nostra redazione arriva dai vicini di un anziano residente di via Marconi, non lontano da piazzetta Melone. Baby gang tormenterebbero ciclicamente l'uomo, a cui è anche morto un figlio.Un atteggiamento incomprensibili e ai limiti del cinismo, perpetrato da figli di famiglie giovinazzesi (e di questi casi di cronaca, dal Lazio al Salento, sono pieni i giornali). I vicini chiedono dunque l'intervento delle forze dell'ordine, della Polizia Locale e dello stesso sindaco Michele Sollecito, affinché si possa fare chiarezza sui ripetuti attacchi ad una persona che avrebbe invece bisogno di sostegno.Oltre a questi fatti, su cui la nostra redazione non spegnerà i riflettori a caccia dei responsabili, i residenti dell'ultimo tratto di via Marconi, di piazzetta Melone e di via Tenente Piscitelli denunciano i continui atti di vandalismo (dai mastelli incendiati ai rifiuti abbandonati) e lo spaccio di droga in zona, sempre più fenomeno dilagante, aiutato dal degrado dell'area.Noi abbiamo provato a farci un giro in zona a sera ed abbiamo riscontrato un movimento che prova ad essere celato, ma evidente agli occhi di chi sa guardare. L'utenza è fatta per lo più da minori o da giovanissimi ed in questo momento occorre fare piazza pulita di chi porta in zona differenti tipi di droga. E la stessa utenza è quella che si scatena a notte fonda anche in piazzetta Stallone. Possibile non si possa chiudere il cerchio ed individuare responsabilità?