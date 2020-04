Tartaruga ritrovata senza testa e pinne: era una caretta caretta

Una tartaruga della specie, la tartaruga marina più comune del mar Mediterraneo, ormai priva di vita,, è stata ritrovata lungo lo scalo di alaggio del porticciolo di Giovinazzo.La carcassa - si tratta di un esemplare lungo 65 centimetri - è stata ispezionata dai volontari del, giunti sul posto assieme ai militari dell', allae ai medici veterinari deldell'. Secondo gli esperti, lo spiaggiamento di quest'ultimo esemplare sarebbe dovuto ad una combinazione di venti e correnti marine.«La tartaruga è morta da circa due mesi - dice- ed è rimasta molto tempo in mare aperto. Come sempre succede, dopo una mareggiata tutte le carcasse che si trovano al largo si avvicinano alla costa sino a raggiungere la riva». Con resti datati, e in avanzato stato di decomposizione, «è difficile stabilire le cause che hanno portato alla morte di quest'ultimo esemplare,»​.Insomma, una tartaruga orribilmente mutilata. E la cosa non è passata inosservata: «È difficile stabilire se quest'esemplare ormai in decomposizione - rimarca Salvemini - sia stato decapitato anche perché era pure sprovvisto delle pinne. Per il momento, però,».