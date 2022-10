Superenalotto, vinti oltre 65mila euro a Giovinazzo

La giocata vincente in via Marconi

Il 13 ottobre scorso, nella tabaccheria all'angolo tra via Marconi e piazza Sant'Agostino a Giovinazzo, sono stati vintial grazie ad un 5 al Superenalotto. Lo rivela Agipronews.Bocche cucite però sulla giocatrice o sul giocatore che si è portato a casa un bel gruzzolo, nulla però di paragonabile ai 289.200.000 euro a cui è salito il jackpot, che tra l'altro viene costantemente aggiornato dal 22 maggio 2021, quando nel fermano, nelle Marche, quando la sestina indovinata portò in casa del vincitore ben 159.200.000 euro.In tanti sono incuriositi e cercano di sapere chi sia il fortunato o la fortunata, senza successo. Quel che è certo è che nella storica tabaccheria adesso saranno in tanti a recarsi per cercare di sfruttare l'onda emotiva del 5 centrato. Si sa, i giocatori sono anche scaramantici.