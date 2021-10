Su Giovinazzo è arrivata la grandine: allerta della Protezione Civile in tutta la Puglia

Tanto tuonò che piovve, anzi grandinò. E questa volta non è un modo di dire, ma quanto sta accadendo ed accadrà nelle giornate di venerdì e sabato su Giovinazzo e su tutta la Puglia adriatica, come ampiamente anticipato nei giorni scorsi dalla nostra redazione. Pioggia attesa dal comparto agricolo, in difficoltà negli ultimi mesi per la siccità, ma la paura è che si possa trattare di fenomeni non graduali e quindi dannosi per le colture.Una forte depressione ha indotto la Protezione Civile della Puglia a diramare nelle scorse ore un'allerta meteo gialla per le prossime 12 ore, aLe giornate più critiche dovrebbero essere quelle di venerdì 8 e sabato 9 ottobre, con precipitazioni anche molto abbondanti, accompagnate da forte attività elettrica.La pioggia ha iniziato a cadere su Giovinazzo intorno alle 18.30 ed è in corso una tempesta magnetica di media intensità, con moderata ventilazione sciroccale.Il peggio dunque dal venerdì, con abbassamento delle temperature massime da 26 a 19° e delle minime che non supereranno i 14°. Consistenti si prevedono i rovesci nella serata dell'8 ottobre, mentre sabato potrebbe essere la giornata peggiore se le correnti settentrionali non dovessero riuscire ad allontanare la perturbazione. Previste piogge molto abbondanti durante le quali potrebbero cadere anche 16mm di acqua in un breve lasso di tempo. Mare da molto mosso ad agitato.Domenica ancora maltempo, migliorerà forse solo lunedì.