Stasera il Comitato Feste Giovinazzo accoglie Gesù Bambino nella sua sede

Sta diventando una bella consuetudine ed anche quest'anno il, guidato da, accoglieràall'interno della sua sede posizionata ai piedi di Palazzo di Città.In concomitanza con la memoria mensile di, questa sera, giovedì 19 Dicembre, alle ore 19,00, l'immagine del Bambinello partirà dalla Concattedrale di Santa Maria Assunta accompagnata dai ragazzini dell'Iniziazione Cristiana, non prima che il Comitato Feste si sia affidato alla Vergine in segno di devozione.Poi breve corteo sino alla sede di piazza Vittorio Emanuele II sotto il porticato del Municipio, con laed i canti della tradizione natalizia a fare da sottofondo gioioso ad un momento che ci si aspetta sia collettivo e condiviso da tutta la comunità cattolica giovinazzese. Benedizione in loco affidata a don Andrea Azzollini.