Speranza proroga il provvedimento: Puglia ancora zona arancione

Tutta la Puglia, come la regione Sicilia, resta in zona arancione fino al prossimo 3 dicembre, senza distinzione per Bat e provincia di Foggia per le quali il presidente Emiliano aveva richiesto la zona rossa.È quanto comunicato dal Ministro della Salute, Roberto Speranza, che ha firmato una nuova ordinanza che rinnova le misure per sei regioni, quelle che erano state inserite in queste fasce subito dopo il Dpcm del 3 novembre. Il ministero comunque sottolinea che resta fermaOgni due settimane la cabina di regia e il ministero della Salute valutano la situazione epidemiologica di ogni regione secondo diversi parametri.La nuova ordinanza in cui si precisa che la Puglia resta in zona arancione, è valida fino al 3 dicembre, data che coincide con la scadenza dell'ultimo Dpcm che ha istituito le regole tutt'ora in vigore.