Sottopasso di via Bitonto chiuso il 23 e 24 ottobre

«Nelle giornate di lunedì 23 e martedì 24 ottobre il sottopasso di Via Bitonto resterà chiuso al passaggio degli autoveicoli per permettere l'installazione delle nuove pompe nel vano tecnico del sottopasso stesso. Sarà consentito il transito ai soli pullman. Qualche giorno di pazienza, grazie».Lo ha comunicato alla cittadinanza, attraverso i canali social, il sindaco di Giovinazzo, Michele Sollecito. Le nuove pompe serviranno per evitare o arginare i continui allagamenti non appena le piogge si fanno più intense.