Maltempo su Giovinazzo: chiuso il sottovia di via Bitonto

Il sindaco di Giovinazzo ha deciso di chiudere il sottovia di via Bitonto a causa delle abbondanti piogge cadute in queste ore. L'annuncio è arrivato via social:ha scritto il primo cittadinoIn alcune arterie della città si registrano temporanei allagamenti.Una decisione necessaria su cui vigilano gli agenti di Polizia Locale. Nelle vicina Bitonto, intanto, è crollato il parapetto ed una porzione di marciapiede sul ponte di via Solferino, non lontano dallo stadio "Città degli Ulivi" dove era stata sospesa la gara tra i locali ed il Francavilla in Sinni del campionato di Serie D. Allagamenti nel centro di Bitonto anche in via Repubblica ( vedi video ).Gli aggiornamenti della nostra redazione bitontina a questo link