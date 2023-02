Sfida "Cicatrice francese" su TikTok, allarme nelle scuole

Preoccupa una nuova challenge che sta prendendo piede su TikTok, un social media in voga tra giovani e giovanissimi.La challenge si chiamae, se eseguita come da indicazioni, può lasciare per giorni segni vistosi sul volto.L'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia pubblica una nota informativa rivolta principalmente ai dirigenti scolastici e ai coordinatori delle attività educative e didattiche. La nota è firmata dal direttore generale,«In riferimento all'oggetto, su segnalazione del Dipartimento della Pubblica sicurezza – Centro operativo per la sicurezza cibernetica - si informano le Signorie Loro che sul social TikTok dilaga una nuova sfida, denominata "cicatrice francese", che consiste nell'autoinfliggersi unTanto si segnala per richiedere la massima attenzione al fenomeno da parte delle diverse componenti delle comunità scolastiche anche in considerazione dei primi casi registrati in Puglia».