Settimo morto per coronavirus accertato in Italia

Settima morte in Italia per infezione da coronavirus. La conferma era arrivata nella serata di ieri dall', dove è deceduto unin provincia di Lodi, una delle zone del focolaio lombardo. Anche in questo caso, così come nei sei precedenti verificatisi dal 21 febbraio scorso, si tratta di un paziente che soffriva di patologie pregresse di tipo cardiaco e avrebbe dovuto, secondo quanto si apprende da fonti sanitarie, essere sottoposto a dialisi. Era stato trasferito dal lodigiano nella notte tra venerdì e sabato scorso.Sinora, tutti iquello di Vo' Euganeo, il primo in assoluto, quando era morto il 78enne Adriano Trevisan. Si tratta in quasi tutti i casi di persone anziane (comprese tra i 75 e gli 88 anni) o, come in quello avvenuto nel nosocomio lariano, di persone affette da precedenti patologie. I contagi, anche di persone al momento asintomatiche, sono saliti a 230.In Puglia, come anticipato dalla nostra redazione, sono risultati negativi i cinque casi messi sotto osservazione nella giornata di ieri, 24 febbraio. Si ricorda che lavoratori e studenti pugliesi provenienti dalla aree sottoposte a quarantena o a provvedimenti governativi di restrizione della circolazione (Lombardia, Veneto, Piemonte, Emilia-Romagna), devono riferirlo senza esitazioni al proprio medico di base.