Seconda edizione di Quasi Uguali Show, vince Marco Mingardi

Si è svolta ieri sera la seconda edizione di Quasi uguali show, la grande sfida dei talenti, prodotto da Proeventi (importante società internazionale di spettacoli dal vivo), in collaborazione con il Comune di Molfetta.

Sul prestigioso palco dell'Anfiteatro di Ponente sono andati in scena 9 performer che si sono alternati per due ore di puro intrattenimento davanti a 1000 spettatori, registrando un "sold out" già a poche ore da quando gli inviti alla serata sono stati messi a disposizione del pubblico pochi giorni prima dello show.

Anche per questa coloratissima edizione tanto canto, ballo e divertimento (raccontata negli scatti di Marina Pignatelli) hanno intrattenuto il pubblico per una serata di fine estate da non dimenticare.

Lo show, condotto da Pako Carlucci (molfettese d.o.c.) ha visto vincere Marco Mingardi interprete del celebre brano "Tutto il resto è noia" di Franco Califano.

Ospite speciale della serata è stato il famoso imitatore televisivo Antonio Mezzancella, vincitore di "Tale e quale show" nel 2019, il seguitissimo programma tv di Rai Uno condotto da Carlo Conti. Appuntamento alla prossima per la terza edizione.