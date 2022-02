Se n'è andata suor Cecilia, guida di tanti giovinazzesi

Quasi un secolo di amore verso gli altri, incarnazione autentica del messaggio cristiano.Se n'è andata a 97 anni, storica madre vincenziana, che ha legato il suo nome all'educazioni di generazioni di giovinazzesi e alla cura degli ammalati e degli anziani, anche all'interno della Casa di Riposo, i cui ex dipendenti l'hanno ricordata nelle scorse ore con grandissimo affetto e tanta commozione.Tra di essi anche Nicola Turturro (in foto con lei, ndr), che ha scritto su Facebook: «Una vita dedicata agli altri, ai più deboli, ai bisognosi, dai bambini agli anziani dando tutta se stessa, anche quando il fisico non la sorreggeva.devo ringraziarti per tutto quello che mi hai insegnato, mi hai risollevato nei momenti difficili, hai fortificato il mio carattere. Oggi è una giornata triste, ma sono sereno nell'immaginarti accolta con il sorriso dalle braccia del Signore. Ti voglio bene Suor Cecilia, fai buon viaggio, guardami e proteggimi da lassù come hai sempre fatto qui in terra».La sua verve, la voglia di non fermarsi mai per stare vicina ai più deboli erano aspetti che ne hanno caratterizzato la vita e la missione sino in fondo.come risultava per l'anagrafe civile, di origini salentine, ha ricevuto ieri, 8 febbraio, l'estremo saluto dalla comunità giovinazzese all'interno della cappella dell'Istituto San Giuseppe.Con lei va via la guida e la "mamma" di decine di uomini e donne di oggi. Mancherà la sua presenza, ma non andrà dispersa la sua eredità morale e spirituale.