Sarà una Festa Patronale diversa ma molto intensa: il programma completo

È stata una presentazione del programma anomala ma davvero suggestiva, quella pensata dal Comitato Feste Patronali per presentare il cartellone di celebrazioni ed eventi in onore di Maria SS di Corsignano. Diretta dal Casale di Corsignano per illustrare un programma molto più articolo del 2020.

Da oggi 6 agosto, giornata dedicata alla Festa della Trasfigurazione di Nostro Signore Gesù Cristo, sino al 23 agosto, vi saranno tantissime celebrazioni, che culmineranno il 22 agosto con il Solenne Pontificale in piazza Vittorio Emanuele II, presieduto da Mons. Domenico Cornacchia ed in cui vi sarà il quadro esposto della Madonna.

Una iniziativa, come ha spiegato bene il presidente Gaetano Dagostino, non priva di insidie da un punto di vista organizzativo, ma che il suo gruppo di lavoro ha fortemente voluto per testimoniare il grande impegno profuso a devozione della Vergine di Corsignano.

Emozionato il direttore artistico Lino Paciulli, chiamato in causa dall'addetto alla comunicazione Giangaetano Tortora, che ha illustrato gli eventi extra-liturgici che finalmente ritorneranno dopo la grande paura del 2020 e con l'auspicio che tutti possano comprendere come rispettare le regole imposte dall'emergenza sanitaria sia l'unico modo per vivere in serenità questi giorni di festa.

Interessante il ritorno del concerto in piazza e del matinée in piazza Umberto I, simbolo di una tradizione culturale e musicale che non vuol cedere il passo all'emergenza.

Quest'anno, come ampiamente sottolineato dallo stesso Dagostino, non vi è stata questua, ma diverse aziende locali si sono impegnate per rendere bella una festa che dovrà convivere necessariamente col periodo pandemico. Le donazioni potranno essere ancora effettuate recandosi ai piedi di Palazzo di Città, nella confortevole sede del Comitato Feste.

Tutto ciò che volete sapere è inserito nel programma che vi proponiamo integralmente sotto il nostro articolo.











PROGRAMMA FESTA PATRONALE 2021 "MARIA SS. DI CORSIGNANO"

Venerdì 6 agostoFESTA LITURGICA DELL'ETERNO PADREore 1,00 Nella notte tra il 5 e 6 agosto - Giro per la città dell'Associazione Bassa Musica "Città di Giovinazzo"ore 6,30 Chiesa rurale S. Maria di Corsignano (Padre Eterno) – Solenne Celebrazione Eucaristica.ore 9,00 Chiesa rurale S. Maria di Corsignano (Padre Eterno) – Celebrazione Eucaristica.ore 18,30 Chiesa rurale S. Maria di Corsignano (Padre Eterno) – Esposizione del SS. Sacramento e Adorazione Eucaristica.ore 19,15 Chiesa rurale S. Maria di Corsignano (Padre Eterno) – Canto dei Vespri e Benedizione Eucaristica.ore 19,30 Chiesa rurale S. Maria di Corsignano (Padre Eterno) – Solenne Celebrazione Eucaristica.ore 8,00 GIORNATA SPECIALE DI DONAZIONE SANGUE Raccolta straordinaria presso la sede del GRUPPO FRATRES "Luigi Depalma" in via Marconi 9 a Giovinazzo. Per non creare affollamenti e code per l'emergenza COVID, è necessario prenotare la donazione chiamando i numeri: 0803947733 e 3453838452 dalle ore 18,00 alle ore 20,00 dal lunedì al venerdì.- I GIORNO DI NOVENA: Giornata del pane e della caritàOre 6,30 S. Messa in Concattedrale.Ore 9,00 S. Messa in Concattedrale.Ore 19,00 S. Messa in Concattedrale animata da: Associazione Medaglia Miracolosa, Caritas cittadina e parrocchiale, Famiglia Vincenziana giovani e adulti, Panificatori. Al termine di tutte le SS. Messe sarà benedetto e distribuito il pane.Ore 18,00 Giro per la città dell'Associazione Bassa Musica "Città di Giovinazzo".Ore 19,00 Località Trincea - Lancio di razzi a cura della ditta pirotecnica "PALMIERI & DE CANDIA" di Apricena – Foggia.Ore 20,30 S. Messa in Concattedrale. Ore 22,00 S. Messa in Concattedrale.II GIORNO DI NOVENA: Giornata della gente di mareOre 6,30 S. Messa in Concattedrale.Ore 9,00 S. Messa in Concattedrale.Ore 19,00 S. Messa in Concattedrale animata da: Associazione Nazionale Marinai d'Italia, Ufficiali e Sottufficiali della Marina Militare, Guardia Costiera, Circolo Figli del mare, Associazione Il Gozzo, Ass.ne Vogatori Giovinazzo, Ass.ne Le tre Colonne.Ore 20,30 S. Messa in Concattedrale.Ore 22,00 S. Messa in Concattedrale.Ore 20,30 Deposizione di una corona d'alloro al monumento dedicato ai Marittimi Giovinazzesi su via Marina (lato mare Palazzo di Città), a cura dell'Associazione Nazionale Marinai d'Italia gruppo di Giovinazzo, del Circolo "Figli del Mare", con la partecipazione di una rappresentanza di Ufficiali, Sottufficiali e Graduati della Marina Militare e del Comitato Feste Patronali.- III GIORNO DI NOVENA: Giornata dei frutti della TerraOre 6,30 S. Messa in Concattedrale.Ore 9,00 S. Messa in Concattedrale.Ore 19,00 S. Messa in Concattedrale animata da: Coop. Olivicoltori – Frantoi Cittadini – Agricoltori.Ore 21,30 Veglia Mariana in onore della B.V.M. Assunta in Cielo animata dai Gruppi di Rinnovamento dello Spirito.Ore 23,00 S. Messa in Concattedrale animata dai gruppi di Rinnovamento dello Spirito.Ore 8,00 FIERA DELL'ASSUNTA presso l'Area Mercatale.IV GIORNO DI NOVENA: Festa parrocchiale in onore dell'AssuntaOre 6,30 S. Messa in Concattedrale. Ore 8,00 S. Messa in Concattedrale.Ore 10,00 S. Messa in Concattedrale.Ore 19,00 S. Messa in Concattedrale animata dalla comunità della Parrocchia Maria SS. Assunta in Cielo – Concattedrale.Ore 20,30 S. Messa in Concattedrale.Ore 22,00 S. Messa in Concattedrale.- V GIORNO DI NOVENA: Giornata dell'ammalatoOre 6,30 S. Messa in Concattedrale.Ore 9,00 S. Messa in Concattedrale.Ore 19,00 S. Messa in Concattedrale animata da: Ass.ne Madonna di Lourdes, Ass.ne Gargano 2000, ANT, SER Molfetta, FRATES, ANFAS, AIL, GILS, Gocce di Memoria, UNITALSI, Angeli della Vita, Operatori Socio - Sanitari.Ore 20,30 S. Messa in Concattedrale. Ore 22,00 S. Messa in Concattedrale.- VI GIORNO DI NOVENA: Giornata della famigliaOre 6,30 S. Messa in Concattedrale.Ore 9,00 S. Messa in Concattedrale. Ore 19,00 S. Messa in Concattedrale animata da: gruppi famiglia parrocchiali, Istituto Santa Famiglia, famiglia Domenicana e Famiglia Francescana. È prevista la presenza di coppie di fidanzati e coppie che festeggiano nell'anno, 25 e 50 anni di matrimonio.Ore 20,30 S. Messa in Concattedrale.Ore 22,00 S. Messa in Concattedrale.- VII GIORNO DI NOVENA: Giornata delle aggregazioni laicaliOre 6,30 S. Messa in Concattedrale.Ore 9,00 S. Messa in Concattedrale.Ore 19,00 S. Messa in Concattedrale animata da: Confraternite e associazioni.Ore 20,30 S. Messa in Concattedrale animata da: Azione Cattolica Cittadina – Gruppo Scout – Associazioni per la Legalità.Ore 22,00 S. Messa in Concattedrale.- VIII GIORNO DI NOVENA: Memoria liturgica in onore di Maria SS. di CorsignanoOre 6,30 S. Messa in Concattedrale.Ore 9,00 S. Messa in Concattedrale.Ore 19,00 S. Messa in Concattedrale animata dall'Amministrazione Comunale – Comitato Feste Patronali – Ass.ne Pro Loco - Portatori con Diretta streaming sulle pagine Facebook Comitato Feste Giovinazzo e giovinazzo.tv.Ore 20,30 S. Messa in Concattedrale.Ore 22,00 S. Messa in Concattedrale.- IX GIORNO DI NOVENA: Giornata dei Giovani, dello Sport e delle VocazioniOre 6,30 S. Messa in Concattedrale.Ore 9,00 S. Messa in Concattedrale.Ore 19,00 S. Messa in Concattedrale animata dai gruppi giovanili delle comunità parrocchiali, Religiosi e Religiose, Associazioni Sportive – Ass.ne Touring Juvenatium.Ore 20,30 S. Messa in Concattedrale.Ore 22,00 S. Messa in Concattedrale.- Giornata del Pellegrinaggio al Casale di CorsignanoOre 1,00 Nella notte tra il 20 e il 21 agosto - Giro per la città dell'Associazione Bassa Musica "Città di Giovinazzo".Ore 6,00 S. Messa presso il Casale di Corsignano – Per motivi di sicurezza sanitaria l'accesso sarà consentito previa prenotazione presso le parrocchie di appartenenza fino ad esaurimento dei posti disponibili. Servizio navetta con partenza da Palazzo di Città (ore 5,30) con fermate intermedie in Piazza Sant'Agostino e viale Aldo Moro presso Parrocchia Immacolata.Ore 7,00 S. Messa presso il Casale di Corsignano - Per motivi di sicurezza sanitaria l'accesso sarà consentito previa prenotazione presso le parrocchie di appartenenza fino ad esaurimento dei posti disponibili. Servizio navetta con partenza da Palazzo di Città (ore 6,30) con fermate intermedie in Piazza Sant'Agostino e viale Aldo Moro presso Parrocchia Immacolata.Ore 8,00 S. Messa presso il Casale di Corsignano – Per motivi di sicurezza sanitaria l'accesso sarà consentito previa prenotazione presso le parrocchie di appartenenza fino ad esaurimento dei posti disponibili. Servizio navetta con partenza da Palazzo di Città (ore 7,30) con fermate intermedie in Piazza Sant'Agostino e viale Aldo Moro presso Parrocchia Immacolata.Ore 19,30 S. Messa in Concattedrale.Ore 21,00 Piazza Vittorio Emanuele II - Concerto della FilArmonìa Orchestra per voci soliste e orchestra sinfonica, direttore Margherita Apruzzi. Programma musicale variegato, comprensivo di arie d'opera (Puccini, Verdi); classici della musica napoletana e italiana (Bocelli, Dalla, Mina, Morandi), con particolare attenzione al repertorio pop e rock (Queen, Coldplay, Sting, Europe, Santana); colonne sonore dei più rinomati film d'autore (Morricone, Rota).Festa esterna in onore di Maria SS. di CorsignanoOre 8,00 Località Trincea - Spettacolo pirotecnico diurno a cura della ditta "PALMIERI & DECANDIA" di Apricena – Foggia.Ore 9,00 Giro per la Città dell'Orchestra di Fiati "Nicola Cassano" Città di Ruvo di Puglia.Ore 11,00 Piazza Umberto I – Matinée musicale a cura dell'Orchestra di Fiati "Nicola Cassano" Città di Ruvo di Puglia diretti dal Maestro Gennaro Sibilano.Ore 18,00 Traslazione in piazza Vittorio Emanuele II della Sacra Edicola della nostra Patrona Maria S.S. di Corsignano. – Diretta streaming sulle pagini Facebook TeleDehon, Comitato Feste Giovinazzo e giovinazzo.tv Per ragioni di sicurezza sanitaria non sarà possibile il libero accesso su via Marina e Piazza Umberto I. Il popolo dei Fedeli potrà assistere all'uscita dalla Concattedrale e alla percorrenza della Sacra Effige su maxi-schermi posizionati in Piazza Vittorio Emanuele II.Ore 19,30 Solenne Pontificale presieduto da S.E.R. Mons. Domenico Cornacchia, in piazza Vittorio Emanuele II, con diretta TV sulla rete televisiva TeleDehon con la partecipazione del clero, dei religiosi, delle Autorità Civili, Militari, delle Ven. Arciconfraternite e Confraternite, Associazioni laicali, del Comitato Feste Patronali e dei fedeli. – Diretta streaming sulle pagini Facebook TeleDehon, Comitato Feste Giovinazzo.Ore 21,30 Rientro in Concattedrale dell'Edicola della nostra Patrona Maria S.S. di Corsignano. Per ragioni di sicurezza sanitaria non sarà possibile il libero accesso su via Marina e Piazza Umberto I. Il popolo dei Fedeli potrà assistere al rientro in Concattedrale della Sacra Effige su maxi-schermi posizionati in Piazza Vittorio Emanuele II.Ore 22,00 Piazza Vittorio Emanuele II - Esibizione musicale a cura dell'Orchestra di Fiati "Nicola Cassano" Città di Ruvo di Puglia diretti dal Maestro Gennaro Sibilano.Ore 23,00 Località Trincea – Grandioso spettacolo pirotecnico a cura della ditta "PALMIERI & DE CANDIA" di Apricena – Foggia.Ore 9,00 S. Messa in Concattedrale con esposizione del SS. Sacramento e adorazione.Ore 9,00 Giro per la Città della Grande Orchestra di Fiati Città di Conversano: "G. Ligonzo".Ore 11,00 Piazza Umberto I – Matinée musicale a cura della Grande Orchestra di Fiati Città di Conversano: "G. Ligonzo" diretta dal Maestro Angelo Schirinzi.Ore 12,00 Concattedrale: Preghiera dell'Angelus e reposizione dell'Eucarestia.Ore 16,30 Concattedrale: Esposizione SS. Sacramento e adorazione.Ore 18,15 Concattedrale: Canto solenne dei Vespri e Benedizione.Ore 19,00 S. Messa in Concattedrale.Ore 19,00 Piazza Vittorio Emanuele II - Esibizione musicale a cura della Grande Orchestra di Fiati Città di Conversano: "G. Ligonzo" diretta dal Maestro Angelo Schirinzi.Ore 23,30 Località Trincea - Spettacolo pirotecnico a cura della ditta "PALMIERI & DE CANDIA" di Apricena – Foggia