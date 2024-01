Salvò ragazzo da suicidio, pubblico encomio per Matteo Papapicco

Si terrà oggi, 30 gennaio, alle ore 18.45, in seduta ordinaria, il Consiglio comunale di Giovinazzo.Prima che in aula si discuta il Bilancio di previsione finanziario 2024-2026, il sindaco Michele Sollecito rivolgerà un pubblico encomio e consegnerà una pergamena a, l'agente di polizia giovinazzese che, nei primi giorni di gennaio 2024, grazie al suo tempestivo intervento e al suo coraggio, mise in salvo, a Bari, un ragazzo che aveva deciso di compiere un gesto estremo.Già in quella occasione, il sindaco aveva rivolto parole di grande stima e orgoglio nei confronti del suo concittadino con la promessa del pubblico encomio. Domani, la cerimonia a Palazzo di Città.