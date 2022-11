Rinascita per i Giovani Democratici di Giovinazzo

Le sconfitte elettorali alle amministrative e poi alle politiche di settembre potevano lasciare strascichi ben peggiori nel Partito Democratico giovinazzese, ma è proprio dalla base, dai più giovani, che si tenta di ripartire con nuova lena.Nella serata di giovedì 10 novembre, dopo una riunione, è ripartita l'azione politica deiUna data che, spiegano i ragazzi e ragazze di centrosinistra, «ha segnato l'inizio ufficiale del nostro impegno e servizio alla comunità».«È ora per noi Giovani - continua la nota - di riappropriarci degli spazi della Politica, affinché questa diventi parola amica e non ostile; non fine, ma mezzo di emancipazione e cambiamento. Ci troverete in quella sede storica della Sinistra, nelle piazze e nelle strade; non chiediamo di essere applauditi, ma di essere ascoltati:», è il messaggio chiaro che arriva a tutta la cittadinanza, soprattutto a quella parte che ha avuto in questi anni il demerito di lasciare inaudite le istanze di chi sta costruendo con fatica il proprio futuro.«Crediamo nella democrazia - è una sorta di manifesto che accompagna la loro nota stampa -, nella cittadinanza attiva, nelle persone e abbiamo un progetto. Vorremmo creare una comunità di persone che condividono gli stessi valori, che si riconoscono e si sostengono. Vorremmo dar voce ai giovani e ai loro bisogni,Vorremmo promuovere l'incontro fisico come strumento democratico, oltre che come bisogno umano. Vorremmo allenarci all'ascolto, alla moderazione, all'empatia e al rispetto degli altri. Vorremmo portare nel nostro paese di provincia l'arte, la bellezza, la cultura».Intenti chiarissimi, che dimostrano come a sinistra qualcosa torni a muoversi a Giovinazzo, dopo le beghe e le divisioni dei mesi scorsi. Si ricomincia da loro, da ragazze e ragazzi che hanno voglia di mettersi in gioco, di non restare a guardare, di confrontarsi anche con quella parte della politica locale incapace di dare una prospettiva ai loro sogni, ai loro obiettivi.