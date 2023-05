Rifiuti raccolti a Giovinazzo e scaricati a Bari: denunciati due 50enni

La Polizia Locale di Bari ha denunciato due 50enni residenti nel quartiere San Paolo del capoluogo pugliese sorpresi a scaricare rifiuti nelle campagne di viale Europa trasportati sul posto con un autocarro.I due sono accusati di abbandono di rifiuti sul suolo in concorso tra loro e la mancata iscrizione al registro dei gestori aziendali per il proprietario-conducente del veicolo. I 50enni sarebbero responsabili un paio di "ingenti" abbandoni odi rifiuti, ripresi dal sistema di video sorveglianza comunale.In entrambe le situazioni il luogo dello scarico è rimasto lo stesso: nel primo caso sono stati abbandonati 10 big bag (grandi contenitori) in uso ad attività industriali, contenenti rifiuti in plastica. Nella seconda situazione sono stati abbandonati 30 imballaggi in cartone contenenti, in origine, 'plafoniere metalliche'. con all'interno scarti delle stesse.Nell'ultimo episodio avvenuto il 17 maggio, l'attività della Polizia Locale è iniziata con un appostamento fin dalle prime ore del giorno, e proseguito con l'aggancio del veicolo, un Fiat Ducato, il cui proprietario, uscito da un' area privata, dopo aver preso a bordo il complice e aver fatto tranquillamente colazione in un bar, si è diretto prima nel comune di Giovinazzo, dove è entrato all'interno di un cantiere edile nel quale era in corso una demolizione.Successivamente il veicolo ha raggiunto Molfetta per recarsi all'interno di un'attività artigianale, per poi rientrare a Bari. Giunti in viale Europa, uno dei due occupanti del mezzo ha aperto il portellone posteriore dell'autocarro, scaricando il materiale contenuto in alcuni tini di rame.All'interno del vano di carico vi erano anche rifiuti speciali pericolosi e non, costituiti anche da materiale ferroso, alcuni barattoli contenenti residui di vernice, bombolette spray di vernice, un tino contenente materiale ferroso e altro. A quel punto gli agenti, che avevano seguito il mezzo, sono intervenuti e hanno bloccato lo scarico illegale.Le indagini della Locale proseguono per individuare ulteriori responsabilità degli originari produttori dei rifiuti abbandonati.