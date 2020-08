Rientri dall'estero e discoteche: i chiarimenti di Emiliano

IN CASO DI TAMPONE NEGATIVO QUARANTENA ACCORCIATA

DISCOTECHE

UNA RIFLESSIONE A MARGINE

Non sono mancate le polemiche nelle scorse ore sull'ordinanza regionale, in vigore da ieri, 12 agosto, e che prevede la quarantena obbligatoria per chi rientra da un elenco di Stati considerati a rischio contagi, ai quali sono stati aggiuntiIl Presidente della Regione Puglia,ha voluto chiarire via social il suo punto di vista, dando alcune indicazioni ulteriori, come aveva già fatto il Direttore del Dipartimento promozione della Salute, Vito Montanaro, anche in diretta tv al Tg3 Puglia delle 14.00.«Negli ultimi 4 giorni - scrive Emiliano -tutti cittadini pugliesi di ritorno dalle vacanze.Per questa ragione ho dovuto emanare ieri sera una ordinanza che dispone l'isolamento diper chi rientra nella propria abitazione da(Paesi che si aggiungono al lungo elenco di Stati esteri per i quali la legge nazionale già prevede la quarantena).Chi rientra da Grecia, Malta e Spagna sarà contattato dai Dipartimenti di prevenzione delle Asl per eseguire il tampone:la sua necessaria precisazione.Sulla sua pagina Facebook ufficiale, il Governatore uscente si è anche soffermato più diffusamente sulla situazione relativa alle discoteche, con insistenti rumors di chiusura a livello nazionale dopo il 16 agosto: «La questione delle discoteche è nazionale, non solo regionale - ha scritto Michele Emiliano -.Vi terrò aggiornati».In serata è quindi arrivato il nuovo provvedimento.L'obbligo sarà di esclusiva responsabilità personale degli utenti.sia mediante l'ausilio di apposita segnaletica e cartellonistica e/o sistemi audio-video, sia ricorrendo a eventuale personale addetto, incaricato di monitorare e promuovere il rispetto delle misure di prevenzione.Emiliano ha quindi voluto condividere una ulteriore riflessione con tutti i pugliesi sulla difficoltà del momento storico e su quella di prendere decisioni che spesso possono rivelarsi impopolari: «Da quando è iniziata l'emergenza - ha scritto - ho la responsabilità di prendere decisioni molto importanti. Decisioni che implicano enormi responsabilità.Si arriva a decidere qualcosa dopo ore di analisie confronto anche con le altre regioni italiane - ha spiegato il Presidente regionale - . Da fine febbraio non abbiamo avuto un giorno di tregua. Continuiamo a lavorare h24 con l'unico obiettivo di prendere le decisioni giuste nei tempi giusti», è stata la sua conclusione.