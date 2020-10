Record di nuovi casi Covid in Puglia, 590 nelle ultime ore

Un decesso nelle ultime ore

La suddivisione dei decessi per Provincia

Sono saliti a 13400 i casi di positività al Covid-19 in Puglia dall'inizio dell'emergenza. È quanto contenuto nel bollettino diffuso dalla Regione venerdì 23 ottobre. I dati sono aggiornati alle ore 15:00.I test effettuati sul territorio regionale nelle ultime 24 ore sono stati 5253,dei quali (pari all'11.23%) hanno avuto riscontro positivo: 234 nell'Area Metropolitana di Bari, 176 in Capitanata, 65 nel tarantino,, 30 nel brindisino, 19 nel leccese, 7 casi con provincia di residenza non nota e uno relativo a un residente fuori regione.Il numero dei cittadinial Covid è pari a 12 secondo quanto annunciato dal Sindaco Tommaso Depalma nell'ultimo aggiornamento, pur se sussistono dubbi in merito ai dati riportati sulla mappa diffusa dalla Regione (link all'articolo) . Diciotto i guariti e un deceduto in città dall'inizio della pandemia.5595 Area Metropolitana di Bari3219 Provincia di Foggia1271 Provincia Bat1212 Provincia di Taranto1012 Provincia di Lecce985 Provincia di Brindisi95 relativi a residenti fuori regione11 provincia di residenza non notaDall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 523235 test.(40 nelle ultime ore)., il 7.8% dei quali è ricoverato in ospedale (53, 33 in più rispetto a giovedì) mentre il 92.2% (6297 persone) è in isolamento domiciliare. 54 pazienti (pari allo 0.8% di tutti i casi attualmente positivi) sono al momento in terapia intensiva.È stato purtroppo registrato un decesso nelle ultime ore, nel tarantino. Il computo totale dei positivi al Coronavirus morti in Puglia dall'inizio dell'emergenza è perciò salito a188 Area Metropolitana di Bari185 Provincia di Foggia85 Provincia di Lecce66 Provincia Bat63 Provincia di Brindisi55 Provincia di Taranto4 residenti fuori Regione