Puglia Covid-free nel primo sabato estivo

Non si sono registratida Coronavirus nelle ultime ore in Puglia. Sui 1.454 tamponi effettuati, nessuno ha dato esito positivo, lasciando il numero degli infetti pugliesi da inizio pandemia a 4.531. In totale, in regione, sono stati eseguiti 173.422 test oro-rino-faringei da quando è scattata l'emergenza sanitaria.Giovinazzo restacosì come la Città Metropolitana di Bari non fa registrare contagi da ormai sei giorni.Il numero dei guariti sale ancora e sono, 44 in più rispetto all'ultimo bollettino della Regione Puglia. Ci sono ancorama la maggior parte di essi si sta curando a casa (120). Vuote, fortunatamente, le terapie intensive, mentre restano ricoverati in ospedale 27 pazienti.Vietato, tuttavia, abbassare la guardia.