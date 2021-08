Pontificale per Maria SS di Corsignano: tutte le info per accedere in piazza

Si avvisano i Fedeli che intendono partecipare alla messa pontificale del giorno 22/08/2021 che, per la circostanza, l'altare sarà allestito su idoneo palco posto sul lato EST di Piazza Vittorio Emanuele II con le sedute frontali (circa 700 posti) che si estenderanno verso OVEST. In particolare, si prevede:I posti a sedere saranno suddivisi in settori così distinti:- Persone con disabilità;- Autorità civili e militari;- Coro e Portatori;- Fedeli.Alla stampa sarà riservato un settore della piazza.Sono previsti nr. 4 accessi con ingressodotati di colonnine con liquido igienizzante. Rispettivamente: - per le persone con disabilità, il varco, debitamente indicato da apposita cartellonistica, sarà ubicato sulla S.S. 16 nei pressi della rotatoria dell'incrocio con Via Marconi;- le Autorità civili e militari accederanno attraverso INGRESSO "A", posto nei pressi del Palazzo di Città. Si invitano i gentili invitati a raggiungere il posto assegnato, che verrà indicato dal Cerimoniere del Comune di Giovinazzo o suo delegato, entro le ore 19.00;- per i Fedeli l'accesso avverrà attraverso i varchi identificati con le lettere "B" e "C" entrambi posti in prossimità della Fontana dei Tritoni.A riempimento dei posti a sedere disponibili, non sarà più consentito l'ingresso nell'area Fedeli.3. A partire dalle ore 18.00, in concomitanza dell'inizio della traslazione dell'Edicola di Maria SS. di Corsignano dalla Concattedrale verso Piazza Vittorio Emanuele II, l'evento sarà trasmesso in diretta televisiva sul canale 18 o canale HD 518 del digitale terrestre di TeleDehon, nonché sulle pagine Facebook TeleDehon, Comitato Feste Giovinazzo, Giovinazzo.TV e GiovinazzoViva.A tal proposito si ricorda che sarà vietato l'accesso su Via Marina e si precisa che l'uscita e il rientro della Madonna da/per la Concattedrale e la sua traslazione su Via Marina sarà visibile su maxischermo allestito in Piazza Vittorio Emanuele II.1. È necessario l'uso di dispositivi di protezione individuale delle vie respiratorie.2. Deve essere evitato ogni tipo di aggregazione o assembramento dei fedeli, nel rispetto delle misure relative al distanziamento fisico.3. In Piazza Vittorio Emanuele II sarà posizionata una stazione mobile dei Carabinieri dove poter fare riferimento per tutte le questioni riguardanti la sicurezza.4. In riferimento alle nuove disposizioni sul Green Pass, la C EI ha chiarito che la certificazione «non è richiesta per partecipare alle celebrazioni» in chiesa. Resta comunque in vigore il protocollo sulle "Messe sicure" del 2020 che prevede il vincolo della mascherina, il distanziamento fra i banchi, la Comunione da ricevere solo in mano, lo stop allo scambio della pace con la stretta di mano e le acquasantiere vuote.5. Sarà assicurata la disponibilità di bottigliette di acqua minerale.6. Il buon senso, in ogni caso, resta criterio imprescindibile per lo svolgimento in sicurezza dell'evento religioso.