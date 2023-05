Piattaforme a Ponente, Federica ed Alessio raccontano il loro progetto

Le polemiche delle scorse settimane sulle edificandehanno infiammato il dibattito politico, ma tra le varie posizioni non è stata mai udita la voce di alcuni giovani che hanno inteso investire in quel tratto di costa, offrendo servizi di cui oggi è sprovvista.sono tra di essi e ci hanno scritto per cercare di far capire, anche ai più conservatori, quale sia lo scopo della loro iniziativa imprenditoriale che, va ribadito, gode ad oggi di tutte le autorizzazioni di enti locali e sovracomunali.Ecco cosa ci hanno inviato.«Siamo Federica ed Alessio, portavoce di un'iniziativa che si realizzerà su un tratto del lungomare Marina Italiana, qui a Giovinazzo. Abbiamo deciso, tramite questa lettera, di presentarci per cercare di spiegare ai cittadini le ragioni che muovono il nostro progetto. L'idea nasce da un gruppo di amici accomunati da un forte legame con la città di Giovinazzo e con il suo mare.A Giovinazzo ci sono i nostri ricordi: nel suo mare abbiamo imparato a nuotare, è qui che abbiamo conosciuto il mare e imparato a rispettarlo, alle volte lo osserviamo anche per chiedere conforto e serenità. Ma Giovinazzo rappresenta anche il nostro presente. Oggi alcuni di noi hanno deciso di vivere in questa città, ritenendola il luogo adeguato per la crescita dei propri figli.Ci piacerebbe, con la speranza di riuscirci in queste poche righe, spiegare e rassicurarvi in merito al nostro progetto, che ha un obiettivo principale,Cercheremo non solo di garantire a tutti la possibilità di accedere agevolmente al mare, ma ci faremo promotori di un miglioramento della qualità del territorio, contribuendo a restituire un valore ambientale alla costa cittadina che merita di essere sempre pulita e al pieno della sua naturale bellezza.Il nostro compito non sarà solo quello di prenderci cura del mare, ma anche dei bagnanti:Inoltre, il nostro desiderio è quello di coinvolgere la comunità giovinazzese (associazioni etc…) con iniziative di tipo culturale, sportivo, sociale e di sostenibilità ambientale, utilizzando gli spazi a nostra disposizione per far sì che la costa diventi veramente di tutti.Capiamo che una piattaforma sugli scogli, se priva di contenuti, può sembrare un inerte pezzo di legno,Per questo, invitiamo coloro che fossero interessati a collaborare e/o proporre delle iniziative che rispecchino i nostri intenti, a venirci a trovare. Vi aspettiamo. Buon mare e buona estate a tutti».