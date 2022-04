Opa Opa on the Beach, a Giovinazzo divertimento fa rima con sostenibilità

Un piccolo/grande sogno che ha offerto a giovani e meno giovani appassionati di sport (e non solo) un luogo dove aggregarsi e divertirsi in maniera sana e anche diversa. Questo èQuasi un'oasi nel deserto, ci puoi arrivare a piedi, in bici o anche su uno skate, dalla Capitaneria di Porto di Giovinazzo e poi giù verso il mare.Un beach bar ma anche molto di più (con tavolini sul mare): da Opa Opa puoi degustare un'ottima birra oppure un buon drink, dai più classici fino a quelli internazionali, come i famosi TIKI, una vera specialità tutta da provare. A questo è abbinata una ristorazione pensata e colorata, panini gourmet di pesce e di terra, pokè, fresche insalatone e ottima frutta.E se nel mentre ti vien voglia di? Ci pensiamo noi. Opa Opa è anche punto vendita di prodotti di abbigliamento sportivo (felpe, scarpe, costumi da bagno, skate, ecc.) oltre che di noleggio attrezzature per il mare (s.u.p., mega s.u.p., kayack, immersioni) con un occhio (forse due) sempre attento all'ambiente.Non perdiamo occasione per cercare di essere più sostenibili e partecipare alle chiamate di, provando a dare l'esempio e a coinvolgere tutti i nostri ospiti o anche chi è solo di passaggio. Collaboriamo con molte associazioni territoriali e con il famoso marchio Decathlon, attivi protagonisti della salvaguardia ambientale.A Pasquetta siamo tornati con le nostre/vostre buone vibrazioni! Una super partenza all'insegna della qualità della buona musica, rigorosamente in vinile. Special Guest Fonki Cheff 45 Kings Collective, poliedrico dj spagnolo, rappresenta la perfetta sintesi tra knowledge e skills ( qui al link la diretta ). La sua mostruosa collezione di 45 giri spazia dal rocksteady alla disco, ma sono la sua tecnica e il gusto nel mixarli che gli sona appena valsi il traguardo come BEST BLACK MUSIC DJ di Spagna. Ad affiancarlo ci sono stati tre bravissimi selecters pugliesi che hanno aperto le danze: Keedoman, Enzo Pietanza e Meekron, sempre e solo in vinile.Insomma teneteci d'occhio e non perdetevi il prossimo evento. Tutte le info sui canali social.IG https://www.instagram.com/opaopaonthebeach/ FB https://www.facebook.com/Opaopaonthebeach