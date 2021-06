Ok dell'Ema. La Puglia pronta a vaccinare popolazione tra i 12 e i 15 anni

Dopo il via libera dell'Ema, l'Agenzia italiana del farmaco ha autorizzato l'utilizzo dei vaccini anche per i più piccoli, dai 12 ai 15 anni di età. Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, ha commentato nelle scorse ore con soddisfazione la notizia: «Siamo pronti ed effettueremo somministrazioni immediatamente a tutti i bambini fragili della Puglia, tutti quelli che hanno bisogno di questa tutela per ricominciare a uscire, a socializzare, a vivere normalmente e ad andare a scuola. Verranno chiamati dai centri che li hanno in cura e riceveranno la dose in fretta, in modo tale da fargli passare un'estate un po' più tranquilla e serena».La Regione Puglia aveva già sollecitato le strutture, in particolare le due Aziende ospedaliere di Bari e di Foggia, a lavorare per la compilazione degli elenchi dei ragazzi fragili, in modo tale da poterli subito chiamare e somministrarli il siero per primi.«Abbiamo un'arma in più contro il Coronavirus che ci permetterà di far ripartire ancora più in sicurezza la scuola. Come abbiamo fatto per i maturandi, gli studenti dai 12 anni in su saranno presto convocati, attraverso il sistema scolastico, prima dell'inizio del nuovo anno», ha aggiunto l'Assessore alla sanità Pier Luigi Lopalco.