Nessun distanziamento in auto tra congiunti ed amici. C'è l'ordinanza regionale

ordinanza 283 signed Documento PDF

Le linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive, sociali e l'eliminazione del distanziamento sociale per congiunti e amici sia nei luoghi pubblici che in macchina, nella quale sempre minuti di mascherine si potrà viaggiare nel numero massimo previsto dalla carta di circolazione. Queste le novità dell'ultima ordinanza,, della Regione Puglia, che trovate in allegato a questo articolo.«Si è inteso adeguare l'esercizio all'attuale regime di libertà di relazioni sociali, prevedendo che in tutti gli ambiti di queste attività, ove sia espressamente prevista la deroga al distanziamento sociale solo per i conviventi, questa deroga possa essere estesa anche ai congiunti, o a tutte le persone con le quali si intrattengano relazioni sociali abituali (frequentatori/commensali abituali), afferendo tale circostanza all'esclusiva responsabilità individuale dei soggetti interessati», ha specificato il«Abbiamo disciplinato l'utilizzo dei mezzi di trasporto privati adeguandolo all'attuale regime di libertà di relazioni sociali, consentendo che su tali mezzi,afferendo tale circostanza all'esclusiva responsabilità individuale dei soggetti interessati», ha concluso