Nasce il Distretto Urbano del Commercio

Cambio nel mondo del commercio giovinazzese. Ieri mattina, 20 dicembre, è stato siglato un Protocollo di Intesa tra Regione Puglia, Comune di Giovinazzo e Comune di Cassano delle Murge per l'attuazione del, il progetto finalizzato alla valorizzazione commerciale dei territori.La sottoscrizione è avvenuta a Bari nella sede dell'Assessorato regionale allo Sviluppo Economico. A siglare il protocollo c'erano l'assessore regionale allo Sviluppo Economico, Alessandro Delli Noci, il sindaco di Giovinazzo, Michele Sollecito, il sindaco di Cassano delle Murge, Davide Del Re, il direttore regionale di Confcommercio Puglia, Giuseppe Chiarelli, e il direttore regionale di Confesercenti Puglia, Salvatore Sanghez.La finalità del DUC è la valorizzazione del commercio attraverso il marketing territoriale, la promozione dell'attività territoriale , le eccellenze turistiche ed eno-gastronomiche attraverso proposte progettuali strategiche che favoriscano la ripresa degli investimenti e dei consumi e qualifichino le aree urbane.Oggi è stata posta la prima pietra di questo innovativo progetto commerciale, il prossimo passaggio sarà la discussione e l'approvazione nella prossima seduta del Consiglio comunale. Il protocollo siglato stamani permetterà ai Comuni di Giovinazzo e Cassano delle Murge di accedere sinergicamente a bandi e finanziamenti che la Regione Puglia metterà a disposizione per il commercio del territorio sotto forma di promozione e di corsi di formazione.«La messa a sistema del commercio, e di tutte le attività che contribuiscono alla promozione della nostra città, sono un obiettivo peculiare del nostro programma che stiamo seguendo tenacemente - dichiara il sindaco- Tra il DUC e il Contratto di Rete per il Turismo cercheremo di organizzare le migliori forze cittadine per dare maggiore impulso alla nostra economia».«Sono soddisfatto che in cosi poco tempo dal mio insediamento si sia raggiunto questo importante obiettivo - commenta l'assessore alle Attività Produttive,- Riteniamo che il DUC possa dare slancio al nostro commercio dopo due anni di difficoltà contingenti legate alla pandemia e non solo. Spero che questo strumento possa fungere anche da stimolo per altri che vorranno intraprendere nuove attività sul nostro territorio. Probabilmente, alla fine del mese di gennaio, organizzeremo un convegno a Giovinazzo con la associazioni di categoria al quale inviteremo i cittadini a partecipare. Parleremo del bando sulle attività storiche, quelle con almeno 70 anni di attività, e spiegheremo cos'è esattamente il DUC e quali possono essere i vantaggi per i commercianti».