È morto Mauro Di Natale, il maestro del ferro

È morto questa mattina nella sua casa a Giovinazzo, dove viveva con la moglie,. Aveva compiuto 86 anni e in città era considerato il maestro del ferro: l'uomo, da sempre molto coinvolto nella realtà amministrativa, sociale e sportiva del territorio cittadino, ha ricoperto anche ruoli istituzionali negli anni '80.«Padre e nonno esemplare», uno dei tantissimi figli di questa terra, Di Natale era un grande creativo e ha iniziato nel settore della produzione di prodotti impiegati nell'edilizia in genere, prima di specializzarsi, con la sua omonima azienda, nella realizzazione di opere in ferro e serramenti in alluminio. Il suo lavoro, da decenni, è sempre stato manuale: forgia, incudine, martello, forza e ingegno. Non solo: ha segnato alcune pagine importanti della storia dello sport e della politica locale.Assessore e consigliere comunale a guida democristiana nel corso degli anni '80 e 90', il maestro del ferro ha anche legato il suo nome alle stagioni più belle del calcio giovinazzese, alla guida dell'. Di lui si ricordano anche le presidenze del. Nel 2019 è stato premiato in consiglio dall'ex sindacocon una pergamena in segno di gratitudine: è stato un uomo che ha fatto del bene investendo tanto del suo tempo.Nella sua carriera ha realizzato innumerevoli opere. Una lunga presenza sul mercato che ha saputo trasferire ai suoi figli. Al di là dell'abilità nel mestiere del ferro, è riuscito a dare una anima ad un materiale senza vita. Così lo ricordano i tanti estimatori. I funerali si terranno domani alle ore 11.00 nella chiesa Immacolata.