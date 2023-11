Michele Cortese, è di Giovinazzo il volto dei reels di Braun, Dixan e Gillette

4 foto Michele Cortese, orgoglio cittadino: è il volto dei reels di Braun, Gillette e Dixan

Ruolo di grandissimo rilievo, durante queste ultime settimane, per il giovinazzese, protagonista di alcuni reels - contenuti video brevi in formato verticale, creati attraverso più clip immagini o video - realizzati da, tre le fra maggiori multinazionali al mondo, e pubblicati suCon la bellezza che da sempre lo contraddistingue, il 31enne, orgoglio cittadino, suggerisce a tutti i suoi followers e non di usare i rasoi da barba elettricie i detersivi per lavatrici. Un ruolo importante, dunque, che caratterizza la sua già splendida carriera. Eppure Cortese, nella vita di tutti i giorni, è una persona responsabile e con la testa sulle spalle essendo unabilitato alla professione e lavorando nell'ambito della«Negli anni precedenti lavoravo con minori stranieri non accompagnati e con minori a rischio devianza - ha raccontato -, ma da sempre ho avuto una propensione per la disabilità e l'aiuto dei più fragili. E mentre studiavo per la seconda laurea, in(dopo la prima in), nonostante lavorassi come insegnante, mi sono giunte delle proposte di collaborazione per le figure di steward, indossatore e di comparsa in fiction televisive».E da lì Cortese ha iniziato a pubblicare sui social, sempre più spesso, alcuni contenuti che «non solo riguardavano la mia più grande passione, quella per i viaggi - ha proseguito -, ma anche brevi reels». Le collaborazioni più recenti sono state con i marchi internazionali, i quali, dalle loro pagine social, «hanno avuto modo di vedere i contenuti pubblicati sue deciso di propormi di collaborare con loro». Un ruolo importante,Non mancano, ad oggi, sponsorizzazioni con note aziende di abbigliamento di Bitonto, Giovinazzo, Molfetta e in vari locali, ristoranti, sale ricevimenti e masserie «della nostra bellissima Puglia, durante le quali - ha proseguito - pubblico sul mio profilo social i prodotti e i servizi offerti dai ristoratori e dai gestori delle attività. È un qualcosa che mi piace davvero molto, sia perché riesco a conciliarlo col mio lavoro, sia perché offro interessanti spunti per viaggi oppure per dei weekend».Tra i suoi progetti per il prossimo futuro «c'è sicuramente quello di continuare a viaggiare e ad esplorare il mondo, ma pure quello di impegnarmi ancora e molto di più- ha concluso Cortese -, per sensibilizzare i giovani a sviluppare quella parte accuditiva nei confronti delle persone meno fortunate».