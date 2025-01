Meditrans, il futuro inizia oggi

Questa locuzione racchiude nel suo significato, il percorso di crescita di Meditrans, che l'ha portata a diventare un player importante del panorama logistico italiano, grazie alla spinta imprenditoriale del fondatore Vincenzo Labianca.Solo per citare alcuni numeri degli ultimi 10 anni:Nel 2010 Meditrans occupava 20 dipendentiNel 2024 la forza lavoro è di 180 dipendentiNel 2010 il fatturato sfiorava i 3 milioni di €Oggi supera di gran lunga i 20 milioni di €Nel 2010 Meditrans deteneva una flotta di 10 mezziOggi la flotta è composta da 150 mezzi a motore, tutti di ultima generazioneSolo nel 2024, Meditrans ha investito 2 milioni di € nell'acquisto di nuovi mezzi e 4 milioni di € per la realizzazione di questa piattaforma logistica, che oggi inauguriamo.Questi i numeri di una grande azienda.IL FUTURO INIZIA OGGI sì perché oggi, con l'avvio di questa nuova struttura, Meditrans continua a perseguire la sua vision, fondata sui valori dell'umiltà e della perseveranza, attenta a soddisfare le esigenze dei propri clienti e pronta a cogliere le opportunità di un mercato sempre in continua evoluzione.Il percorso di crescita di Meditrans, non è solo rappresentato dai numeri, ma si concretizza nel raggiungimento di una maturità imprenditoriale che ne caratterizza lo spirito aziendale, che unisce un gruppo di persone rendendole partecipi e protagoniste nel raggiungimento degli obiettivi, traguardando orizzonti sempre più lontani.