È Mario Draghi il Presidente del Consiglio incaricato

Il Presidente della Repubblica,, ha incaricatodi formare il nuovo Governo. L'ex numero uno della Banca Centrale Europea ha accettato l'incarico e nelle prossime ore inizierà le consultazioni per formare un Esecutivo che ha davanti essenzialmente tre grandi sfide: portare avanti con efficacia un piano di vaccinazione di massa; presentare il piano italiano sul Recovery Fund; affrontare la scadenza del blocco dei licenziamenti previsto per fine marzo.Tre scadenze ineludibili a cui aveva fatto riferimento sin dalla serata di martedì il Capo dello Stato.Data per certa l'adesione al nuovo Governo tecnico di Partito Democratico, + Europa, Italia Viva e altre formazioni centriste, c'è curiosità per capire se Forza Italia romperà la compattezza del centrodestra e darà il suo appoggio. Nelle scorse ore, intanto, Beppe Grillo ha chiesto al MoVimento 5 Stelle di essere coerente e di non tradire il progetto portato avanti con Giuseppe Conte. I pentastellati appaiono divisi, ma si va verso una possibile astensione. Incerta anche la compagine di Liberi e Uguali che vuol prima incontrare Draghi.