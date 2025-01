Mamma e figlio di Giovinazzo protagonisti a "C'è posta per te"

I giovinazzesi sono rimasti inchiodati alla tv nella serata di sabato 11 gennaio. Nel noto programma di Canale 5,, condotto da, l'ultima storia andata in onda nella prima puntata del 2025 è stata quella diLa fine del matrimonio traed il papà di Denny e l'amore tra la donna ed un amico di famiglia (presente in studio) hanno creato una frattura tra madre e figlio tutt'oggi insanabile. Nonostante le scuse pubbliche della mamma, il ragazzo non ha inteso aprire la busta, con durezza ma anche con ragioni insindacabili dall'esterno.y ha pubblicamente ammesso, davanti a milioni di italiani, che si era recato negli studi Mediaset «solo per conoscere Maria De Filippi».La conduttrice ha cercato di parlargli e di ricomporre uno strappo raccontato dal ragazzo come «un pugnale piantato in mezzo al mio cuore», ma non v'è stato verso. Denny continuerà la sua vita accanto ad un padre che ha sofferto e che sta tentando di andare avanti a sua volta. Nessun contatto con la madre giudicata la causa di molti suoi mali.Siamo quasi certi che quella mamma, ferita anche lei dalla lontananza col figlio, tanto umile da cercare pubblicamente di chiedergli scusa, non smetterà di cercarlo. L'auspicio è che il dolore per una separazione certamente impattante sulle loro vite, possa trasformarsi in futuro in reciproca comprensione. A questo link la puntata completa di