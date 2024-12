Maltempo a Giovinazzo: si fa la conta dei danni - VIDEO

Come ampiamente annunciato dalle nostre pagine, nelle scorse ore il maltempo ha colpito con forza tutto il Nord Barese ed il litorale del basso Adriatico, con calo termico deciso, raffiche di vento molto forti da quadranti settentrionali, pioggia e mare in burrasca.Ma la notte scorsa a far paura è stata quella che comunemente viene chiamata "tempesta magnetica", inaspettata con queste temperature basse. Fulmini si sono abbattuti anche su Giovinazzo eddall'1.30 di questa notte. Una saetta ha colpito in pieno una cabina Enel (sotto il nostro articolo un video che documento l'incendio), per fortuna non arrecando danno a nessun passante. Sul posto i Vigili del Fuoco del distaccamento di Molfetta per evitare ulteriori danni.I tecnici della società di distribuzione sono al lavoro alacremente per ridare la corrente al quartiere, ma hanno dovuto sostanzialmente ricostruire un nuovo armadietto di strada. Entro l'ora di pranzo la situazione dovrebbe essere ripristinata in quelle case in cui la Vigilia di Natale si è trasformata in un piccolo incubo.Non è andata meglio sui lungomari e sul litorale, dove le mareggiate stanno sferzando la costa. Ci si augura che questa volta la palizzata del molo di Levante possa reggere all'onda d'urto. Inè invece caduto un albero sulla pista ciclabile ed anche in questo caso, per fortuna, non si registrano persone ferite o contuse.«Il maltempo di stanotte ha messo fuori uso una cassetta di derivazione Enel in zona 167, messo giù qualche recinzione cantieristica e ha abbattuto un albero in via Marconi. La pattuglia della nostra Polizia Locale è in giro per ulteriori controlli e rilievi. I tecnici Enel sono già al lavoro per ripristinare la corrente. Il maltempo proseguirà con violente raffiche di vento, raccomando a tutti massima prudenza. La Villa comunale e il Parco Scianatico resteranno chiusi per ragioni di sicurezza. Buona vigilia a tutti».