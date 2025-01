Maltempo, a Giovinazzo danni nella zona del "porto vecchio"

Il vento forte di Grecale flagellerà la costa ancora per 24 ore

Powered by

Continua ad imperversare il maltempo su Giovinazzo e su tutto il litorale adriatico del Nord Barese. Fortistanno flagellando la costa, maLastroni di cemento, da tempo infiltrati da ruggine, hanno ceduto all'azione del mare, agitato con onde alte oltre i due metri (in foto). Problemi si riscontrano anche sul molo ed in altre aree del lungomare di Levante. Difficile al momento fare una stima di quanto accaduto, ci sarà bisogno che l'ondata di maltempo passi.Nelle prossime ore è prevista ancora pioggia sino a sera, mentre per martedì 14 gennaio si prevede cielo nuvoloso e correnti sempre forti da quadranti nord-orientali. Temperature comprese tra 7 e 10°,Nuovi aggiornamenti nelle prossime ore.