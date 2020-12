Partito anche a Giovinazzo il Natale solidale di Despar centro-sud

Si moltiplicano, quest'anno più che mai, le iniziative benefiche di Despar Centro-Sud in favore dei bisognosi. Dopo un anno ricco di attività a supporto del territorio, arrivanooltreIl dono di un sorriso e di un abbraccio, seppur simbolico, in un momento in cui il distanziamento fisico è la regola essenziale, sarà anche quest'anno l'obiettivo primario diDopo un anno ricco di attività a supporto del territorio, Dicembre si conferma ilcon una serie di iniziative solidali concrete che guideranno le comunità del Mezzogiorno verso un Natale diverso, ma ancor più denso di significato.Si parte dalla, l'iniziativa promossa dalin tutta Italia, alla quale Despar Centro-Sud aderisce con tutti i punti vendita diretti della propria rete. La Colletta Alimentare è sostenuta quest'anno dalla tecnologia e in particolare dalle "gift card" del valore di 2, 5 e 10 euro che è possibile acquistare e convertire in prodotti alimentari per le persone in difficoltà.Consapevole del proprio ruolo di responsabilità nel territorio, Despar Centro-Sud ha promosso anche quest'anno importanti iniziative finalizzate a devolvere beni di prima necessità in favore dei meno fortunati, affinchè il Natale possa avere un sapore meno amaro.Leil consueto appuntamento natalizio di Despar Centro Sud che riunisce ogni anno intorno ad un tavolo simbolico oltre 4.000 persone in difficoltà, si trasformano quest'anno ne "I Sacchi della Solidarietà": una imponente donazione di pacchi natalizi (oltre 3.000) custoditi in caldi sacchi di juta che Maiora, concessionaria del marchio Despar per il Centro-Sud, devolverà in favore delle Caritas cittadine dei Comuni di Puglia, Basilicata, Calabria, Campania e Abruzzo in cui opera la propria rete (all'interno dei punti vendita diretti ed indiretti aderenti all'iniziativa). Ciascun sacco, preparato dal personale dei punti vendita Despar e consegnato ai volontari Caritas, conterrà generi alimentari di prima necessità e a lunga conservazione a marchio Despar.La pandemia da Covid-19 ha aumentato notevolmente le diseguaglianze al Sud, così come evidenziato dagli ultimi rapporti della Caritas italianaquasi una persona su due ha avuto necessità di rivolgersi alla Caritas per la prima volta. In aumento anche lo stato di indigenza nelle famiglie con minori, tra le donne, tra i giovani e delle persone in età lavorativa.«Siamo perfettamente consapevoli della situazione che, purtroppo, l'emergenza sanitaria ha generato – afferma, Presidente e Amministratore delegato di Despar Centro-Sud – poiché abbiamo un legame stretto con il nostro territorio ed il nostro supporto verso le comunità in cui siamo presenti è costante. Abbiamo deciso di non rinunciare al nostro consueto appuntamento solidale, ma di cambiarne semplicemente le modalità. Insieme ai beni di prima necessità che migliaia di persone meno fortunate riceveranno, anche grazie al prezioso lavoro dei volontari Caritas, noi di Despar vogliamo fare un augurio speciale a tutta la nostra comunità, con la certezza che supereremo questo complicato 2020 con una nuova consapevolezza: insieme, siamo più forti».