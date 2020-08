Madonna di Corsignano, tutto il programma della Festa Patronale 2020

PROGRAMMA

Mercoledì 19 agosto

FESTA IN ONORE DI MARIA SS. DI CORSIGNANO

Come abbiamo più volte annunciato, sarà unainsolita, dettata da un'emergenza sanitaria che ancora minaccia la salute pubblica ed impone il divieto di processioni ed eventi che richiamino un pubblico cospicuo. Sarà una Festa più sobria ed autentica, dove il sacro predominerà ed il profano sarà messo per una volta da parte. Sarà una Festa pacata, ma sarà Festa, e metterà al centro la liturgia e la venerazione sincera e devota alla Mamma dei giovinazzesi (la foto è di repertorio, ndr).Da lunedì 10 agosto, partirà lache fino al 18 agosto preparerà al giorno festivo a lei dedicato. Cinque le messe giornaliere, precedute dalla recita del Santo Rosario, previste nei seguenti orari: 6.30, 9.00, 19.00, 20.30 e 22.00. Giornata attesissima quella di mercoledì 19 agosto, in cui la Festa della Protettrice della città sarà onorata dalla presenza diQui di seguito riportiamo i dettagli del programma meramente liturgico, è bene sottolinearlo, messi a punto daldiretto dasotto la supervisione diparroco della Cattedrale di Santa Maria Assunta.GIORNATA DEL PANE E DELLA CARITÀOre 19.00 Santa Messa presieduta da don Cesare Pisani, Direttore diocesano della CaritasAnimano:La Caritas cittadina e gruppi parrocchialiIl gruppo vincenziano giovani e adultiAssociazione Medaglia MiracolosaGIORNATA DELLA GENTE DI MAREOre 19.00 Santa Messa presieduta da don Cosimo Binetti, Cappellano militare presso Nave CavourAnimano:Circolo Figli del MareAssociazione Nazionale Marinai d'ItaliaUfficiali e Sottufficiali della Marina MilitareGuardia CostieraGIORNATA DELL'AMMALATO E DEL VOLONTARIATOOre 19.00 Santa Messa presieduta da don Nicola Felice Abbattista, Assistente nazionale Associazione Italiana Guide e Scouts d'Europa Cattolici per la branca Rover e Assistente di zona AGESCI.Animano:ANFASS – Angeli della VitaAIDO – ANT – FRATRES – GILS – Gocce di MemoriaSER – Medici – ParamediciGIORNATA VOCAZIONALE E DELLA FAMIGLIAOre 19.00 Santa Messa presieduta da don Luigi Ziccolella, Segretario vescovile e vice rettore Seminario diocesanoAnimano:I religiosi e le religiose consacrateTerz'ordine francescano – GIFRA – Terz'ordine domenicanoIstituto Santa famiglia – gruppi famiglia – SeminaristiGIORNATA DELL'EMIGRANTE E DEL LAVOROOre 19.00 Santa Messa presieduta da fra Roberto Francavilla, Assistente Nazionale O.F.S.Animano:Comitato Feste Patronali – Pro LocoAssociazioni di settore del mondo del lavoro (Confartigianato – Edili …)Ore 21.30: Veglia Mariana in onore della B.V.M. Assunta in cieloOre 23.00: Santa Messa presieduta dal parroco don Andrea AzzolliniFIERA DELL'ASSUNTA dalle ore 8.00 nell'area mercatale;FESTA PARROCCHIALE IN ONORE DELL'ASSUNTA nel 70° anniversario della definizione del dogmaSS. Messe: 6.30 - 8.00 - 10.00 - 19.00 - 20.30 - 22.00Ore 19.00 Santa Messa presieduta da Mons. Raffaele Tatulli, Vicario generale della diocesiAnimano: Gruppi e associazioni operanti in ParrocchiaGIORNATA DELLE AGGREGAZIONI LAICALISante Messe: 6.30 - 10.30 - 19.00 - 20.30 - 22.00Ore 19.00 Santa Messa presieduta da don Giovanni de Nicolo, Direttore diocesano dell'ufficio confraterniteAnimano: - Le Arciconfraternite, Confraternite e pie associazioniOre 20.30 Santa Messa presieduta da don Gianni Fiorentino, Direttore della consulta diocesana delle aggregazioni laicaliAnimano:L'Azione Cattolica cittadina – Gruppo ScoutAssociazioni per la legalitàGIORNATA DELLE FORZE ARMATEOre 19.00 Santa Messa presieduta da Padre Mauro Amato, Cappellano militare presso 2° reggimento allievi marescialli e brigadieri dei carabinieri in VelletriAnimano:Associazioni Carabinieri – Guardia di Finanza – Polizia LocaleAeronautica MilitareGIORNATA DEI GIOVANI E DELLO SPORTore 19.00 Santa Messa presieduta da S.E.R. Mons, Beniamino Depalma, Vescovo Emerito di Nola, nostro concittadinoAnimano: Portatori della Madonna di CorsignanoOre 20.30 Santa Messa presieduta da don Roberto de Bartolo, Direttore dell'ufficio pastorale per il tempo libero, turismo, sport, pellegrinaggi.Animano:Touring JuvenatiumAssociazioni Sportive della Città (con casacca societaria)I giovani/issimi delle comunità parrocchialiGIORNATA DEL RINGRAZIAMENTOOre 9.00 Santa Messa con esposizione del SS. Sacramento e AdorazioneOre 12.00 Preghiera dell'Angelus e reposizione dell'EucarestiaOre 16.30 Esposizione del SS. Sacramento e AdorazioneOre 18.15 Canto Solenne dei Vespri e BenedizioneOre 19.00 Santa Messa