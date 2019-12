Lotta ai clan e ai traffici illeciti, la Questura di Bari fa il bilancio del 2019

La Questura di Bari, con giurisdizione sulla Città Metropolitana di Bari e la provincia di Barletta, Andria e Trani, fa il bilancio dell'attività svolta nel 2019. Dal 1 gennaio al 30 novembre dell'anno in corso sono state tratte in arresto 872 persone.



Eseguiti 251 provvedimenti restrittivi della libertà personale e 308 di carcerazione. Indagate in stato di libertà 2.460 persone. Sono, rispettivamente, 45.580 e 7.850 i controlli effettuati nei confronti di arrestati/detenuti domiciliari e persone sottoposte ad altre misure di prevenzione; 14.043 i controlli nei confronti di persone sottoposte alla sorveglianza speciale di pubblica sicurezza. Aumentate dell'11% le perquisizioni (3.636) e, nella medesima percentuale, sono aumentati i controlli ad esercizi pubblici (683).



Sono 204 le persone arrestate e 83 quelle denunciate per reati in materia di sostanze stupefacenti che hanno portato al sequestro di 6,646 chilogrammi di cocaina, 7.830 chilogrammi di hashish, 400,841 chilogrammi di marijuana, 171 grammi di eroina, 838 grammi di droghe sintetiche e 200 piante per la produzione di sostanze stupefacenti.



In materia di armi, munizioni e materiale esplodente sono state arrestate 112 persone, 93 i denunciati; 78 sequestri tra coltelli ed armi bianche, 4 tra fucili ed armi lunghe, 42 pistole, 723 cartucce e 478 materiali esplodenti (esplosivo e artifici pirotecnici).

Il controllo del territorio H24, prevalentemente, è stato assicurato dai poliziotti dell'U.P.G.S.P. e del Reparto Prevenzione Crimine. Numerosi i servizi ad "Alto Impatto" pianificati ed eseguiti per consentire capillari controlli in città e località della provincia. 414 persone denunciate e 92 quelle arrestate; tra queste, 24 arrestati e 114 denunciati sono cittadini stranieri.

Area Metropolitana di Bari

Dal confronto dei dati SDI, inseriti da tutte le forze di polizia sul territorio, per il periodo 1 gennaio-30 novembre (confronto annualità 2018 -2019) si registraNello specifico, gli omicidi dolosi consumati nell'area metropolitana barese sono stati(uno a Bari ed), erano statitra gennaio e novembre dello scorso anno; diminuiscono anche iAnche. RegistranoPer quanto riguarda le diverse tipologie di reati predatori quindi, si rileva una generale diminuzione di tutte le tipologie di furti; in particolare si nota una riduzione dei furti di auto e moto che nei precedenti periodi avevano mostrato tendenze all'incremento.