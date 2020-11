Loredana Capone eletta Presidente del Consiglio regionale della Puglia

Con 32 voti favorevoli, 18 schede bianche e una nulla,è stata eletta Presidente del Consiglio regionale della Puglia per la XI legislatura. Nella giornata di oggi la prima seduta dopo le elezioni regionali del 20-21 settembre.La candidatura della Consigliera Capone, prima donna nei 50 anni di vita della Regione, è stata avanzata dal capogruppo Pd Filippo Caracciolo, il quale ha rivolto un invito a un voto favorevole a tutta l'assemblea regionale.Invito, tuttavia, non raccolto dall'opposizione di centro destra, i cui capigruppo Ignazio Zullo (Fd'I), Davide Bellomo (Lega), Giandiego Gatta (FI) e Paolo Pagliaro (La Puglia domani), nelle loro dichiarazioni di voto hanno espresso il loro voto di astensione, pur riconoscendo lo spessore politico e le capacità operative di Loredana Capone che in precedenza ha svolto anche importanti funzioni assessorili.Si sono astenuti, invece, dalla dichiarazione di voto i consiglieri del Gruppo M5S.«Che gioia l'elezione di Loredana Capone a presidente del Consiglio regionale della Puglia - esulta, Presidente della Regione Puglia -. Per la prima volta nella storia una donna assume il ruolo di presidente dell'assemblea che rappresenta la sovranità popolare e democratica dei pugliesi. La presidente, una mamma e una moglie straordinaria, ha guidato con intelligenza diversi assessorati tutti assai importanti e soprattutto incarna nitidamente i valori e i sentimenti della terra di Puglia. Sono felice che i consiglieri l'abbiano eletta accogliendo il mio auspicio».